Глава ВОЗ призвал добиваться высокого охвата вакцинацией от ковида во всех странах

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что единственным рациональным путем к победе над COVID-19 является достижение "высокого охвата вакцинацией во всех странах". Об этом он заявил в среду на брифинге в Женеве, отметив, что на настоящий момент полностью вакцинированы 56% жителей Земли, однако в государствах с низкими доходами на душу населения этот показатель составляет лишь 9%.

"Единственный рациональный выход из пандемии состоит в достижении высокого уровня вакцинации во всех странах", - сказал Гебрейесус. Он отметил, что сейчас "полностью вакцинированы 56% населения мира, однако в странах с низкими доходами - лишь 9%".

Глава ВОЗ назвал "обнадеживающим" тот факт, что смертность от коронвируса сейчас снижается "в мире в целом и в большинстве регионов". Хотя некоторые государства смогли ослабить введенные ранее из-за пандемии ограничения, тем не менее, как считает глава ВОЗ, "пока еще слишком рано заявлять о победе над COVID-19". Он напомнил, что есть еще немало стран с высоким уровнем госпитализации и смертности и низким охватом прививками. Гендиректор предупредил, что при высоком уровне передачи инфекции "угроза появления нового, более опасного варианта коронавируса остается весьма реальной".