В Нижегородской области возобновили проведение диспансеризации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Диспансеризация и профилактические осмотры возобновляются в Нижегородской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на замгубернатора, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.

"Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. Благодаря уменьшению нагрузки на больницы и поликлиники мы возобновляем полномасштабную диспансеризацию населения в Нижегородской области. Это очень важно и в условиях пандемии, и с учетом выполнения целей национального проекта "Здравоохранение". Особенно рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел COVID-19, для диагностики постковидного синдрома", - приводит слова замгубернатора пресс-служба.

Как сообщили в Нижегородском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, пройти диспансеризацию или профосмотр может каждый житель Нижегородской области с понедельника по субботу. В 2021 году число нижегородцев, прошедших диспансеризацию, увеличилось на 37,7% по сравнению с 2020 годом, до 260,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что диспансеризацию и профосмотры приостановили в поликлиниках региона на время роста заболеваемости коронавирусом.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, суточное число выздоровевших от коронавируса в регионе с середины февраля увеличилось с примерно 1,5 тыс. до 4,7 тыс. человек, число ежедневных заражений сократилось с почти 5 тыс. до примерно 3 тыс.