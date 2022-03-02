Прибывшие в Ярославскую область жители Донбасса обратились к властям за помощью

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Ярославской области окажут помощь 20 самостоятельно прибывшим в регион жителям Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в среду.

"В органы власти Ярославской области обратились около 20 жителей Донбасса, самостоятельно приехавших в регион", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, обратившиеся граждане прибыли из ЛНР и ДНР самостоятельно к родственникам и знакомым, живущим в Ярославской области. Помощь прибывшим оказывают органы муниципальной и региональной власти.

Регион готов принять 800 эвакуированных из республик Донбасса. Для них подготовили восемь пунктов временного размещения. "Областному департаменту государственной службы занятости дано поручение подготовить список актуальных вакансий для трудоустройства вынужденных переселенцев на территории региона. Соответствующие письма направлены и главам муниципальных образований", - информирует пресс-служба.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.