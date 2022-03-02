В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

ПЕНЗА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничения на заполняемость залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах. Кроме того, отменено требование о соблюдении социальной дистанции, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Запрет на массовые мероприятия был введен в регионе в октябре 2021 года из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией.

"Разрешено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и других подобных мероприятий", - отмечается в сообщении.

Постановлением губернатора Пензенской области от 2 марта сняты ограничения по заполняемости залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирках, галереях, фитнес-клубах, а также при проведении досуговых, спортивных, просветительских, культурных и других подобных мероприятий. Ранее действовало ограничение на заполняемость в 50% от общего числа посадочных мест.

Со 2 марта в Пензенской области также отменено соблюдение социальной дистанции в помещениях, общественных местах и общественном транспорте. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, это связано с улучшением ситуации по коронавирусу в регионе.

При этом посещение общепита, мероприятий и культурных учреждений по-прежнему возможно после предъявления QR-кода о вакцинации или справке о медотводе, а также при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, который действителен 48 часов. Сохраняется соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и общественном транспорте.