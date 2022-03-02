В Калининградской области не фиксируют отмены забронированных туров

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Министерство культуры и туризма Калининградской области не фиксирует отказов туристов от заявленных поездок в регион в связи со сложившейся ситуацией. Об этом ТАСС сообщил в среду глава министерства Андрей Ермак, комментируя сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР) о падении продаж туров в регион на 40% по сравнению с прошлым годом.

"Фактически аннуляции туров, которые были куплены в Калининградскую область, - нет. <…> Туроператоры не фиксируют аннуляции забронированных туров. Самый главный показатель сейчас - что нет отмен туров в область. Говорить о более четкой картине турпотока в высокий сезон можно будет к середине апреля", - отметил Ермак.

В сообщении, размещенном на сайте АТОР, отмечается, что, "по оценкам туроператоров, спад продаж на Калининград, как и на другие внутренние направления, сейчас достигает 40%, причем, не только на ближайшие даты, есть существенное снижение и на лето". Ермак отметил, что эти данные относятся к факту прошлого года. "Это значит, что 40% бронирований меньше к факту уровня прошлого года. Это связано с тем, что глубина бронирования сейчас меньше, чем в прошлые периоды. Туристы принимают решения исходя из текущей обстановки. Какие будут продажи на майские праздники и летний период сейчас прогнозировать пока рано", - сказал он.

Калининградский министр пояснил, что глубина бронирований туров и мест в отелях сейчас резко отличается от предыдущих периодов и составляет 7-10 дней. Кроме того, в регион чаще едут индивидуальные туристы, а туроператоры обеспечивают только 10 - 12% общего туристического потока. "Самый главный показатель - это бронирование отелей и билетов. Эти факторы дают четкую картину, которая складывается по турпотоку. Все эти показатели правильно будет рассматривать в совокупности, а не по отдельности. Еще раз отмечу, что те бронирования, которые были озвучены или оплачены - ситуация по ним практически не меняется", - уточнил он.

Ранее Андрей Ермак сообщал, что в целом регион ждет роста турпотока в 2022 году на уровне 7% к показателям 2021 года, когда в области побывали 1,925 млн. При этом основной прирост ожидается за счет весенних и осенних месяцев. Летом количество туристов по прогнозам будет примерно таким же, как в прошлом году поскольку в регионе не произошло серьезного изменения мощности номерного фонда гостиниц.

Региональный министр также отмечал, что на потоке гостей не должно сказаться изменение маршрутов авиаперелетов в область с основной территории страны из-за закрытия неба для российских самолетов странами Евросоюза. Время перелета увеличилось, поскольку теперь он проходит над нейтральными водами Балтики, а не над Литвой, как это было ранее, но на цене билетов это отразиться не должно. Проблема может быть решена, в том числе за счет субсидий.