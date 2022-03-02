В Коми разрешили работу детских развлекательных центров и выставочных залов

"С 3 марта в Коми будут сняты некоторые антиковидные ограничения. <…>. С 3 марта возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров. Возобновляется обслуживание посетителей в зданиях библиотек, архивов, музеев и выставочных залов", - говорится в сообщении.

Работа кинотеатров, театров, театральных и концертных организаций, клубов, спортивных учреждений допускается при заполнении залов и трибун не более чем на 50% от общей вместимости и при условии наличия у всех посетителей QR-кода, либо действующего ПЦР-теста.

На 2 марта в Коми выявлен всего 158 141 заразившийся коронавирусом, в том числе за сутки - 1 073, из них 121 госпитализирован. Выздоровел 137 631 человек, умерли 2 905. С 25 января в регионе приостановлено оказание плановой медпомощи, за исключением экстренных и неотложных случаев, социально опасных заболеваний, направлений "онкология", "акушерство и гинекология" и нескольких других. Коллективный иммунитет в республике составляет 73,5%.