В Коми планируют возобновить плановую медпомощь в первой половине марта

"Мы прошли уже плато по заболеваемости "омикроном", видим тенденцию к снижению. В ближайшее время будем постепенно открывать плановую медпомощь. В Сыктывкаре планируем 6 марта закрыть [амбулаторный] ковидный центр на Карла Маркса, провести полную дезинфекцию и начать работу в плановом режиме. Ежедневно анализируем ситуацию и принимаем решения по открытию плановой медпомощи в муниципалитетах", - сказал Дягилев в прямом эфире регионального телеканала "Юрган".

По словам главы Минздрава, несмотря на высочайшую заболеваемость ковидом помощь при социально опасных заболеваниях не прекращалась. В региональном онкоцентре продолжали делать высокотехнологичные операции. Диагностический центр в Сыктывкаре также принимал пациентов со всей республики.

"Мы видим уменьшение госпитализированных в самых крупных стационарах, в Коми республиканской больнице мы разворачивали 800 [инфекционных] коек, сейчас там меньше 600 пациентов. Уменьшаем количество пациентов в Коми республиканской, будем госпитализировать в инфекционную и Эжвинскую больницы. Планируем выписать пациентов, провести дезинфекцию и запустить Коми республиканскую больницу в плановом режиме, врачи и пациенты этого очень ждут", - добавил Дягилев.

На 2 марта в Коми выявлен 158 141 заразившийся коронавирусом, в том числе за сутки - 1 073, из них 121 госпитализирован. Выздоровел 137 631 человек, умерли 2 905. С 25 января в регионе приостановлено оказание плановой медпомощи, за исключением экстренных и неотложных случаев, социально опасных заболеваний, направлений "онкология", "акушерство и гинекология" и ряда других. Коллективный иммунитет в республике составляет 73,5%.