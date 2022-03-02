Курганский оперштаб снял ограничения на работу кафе и ресторанов в ночные часы

ТАСС, 2 марта. Оперативный штаб Курганской области снял ограничение на работу общепита с 23:00 до 06:00. Также с 3 марта в регионе разрешено проведение мероприятий с заполняемостью помещений на 75% от вместимости, сообщается в среду в Telegram-канале оперштаба региона.

"С 3 марта снимается ограничение на оказание услуг с 23:00 до 06:00 учреждениями общепита. Они могут работать без ограничений по времени. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 3 марта разрешается работа учреждений дополнительного образования в очном формате, проведение культурно-досуговых мероприятий для отдельных классов в школах или групп в детских садах. Вместе с этим разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях, мероприятий в кинотеатрах, для взрослых в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях с максимальным числом зрителей не более 75% от вместимости зала.

"Не применяется рекомендация оперативного штаба работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, руководителям органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций о переводе не менее 30% работников на дистанционный режим", - уточняется в сообщении.

По данным на 2 марта, в регионе выявлено 969 случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки проведено 4 036 исследований на коронавирусную инфекцию, охват тестированием составил 446,42 на 100 тыс. населения.