Москалькова призвала остановить втягивание населения в боевые действия военными Украины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Международное правозащитное сообщество должно вмешаться в ситуацию со втягиванием мирного населения в боевые действия военнослужащими Украины. Такое обращение направила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирного населения в боевые действия со стороны военных Украины. Сразу несколько таких сигналов поступило из Мариуполя", - говорится в обращении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена.

Москалькова сообщает, что, по имеющейся информации, на завод "Азов-сталь" завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. "В случае прорыва обороны националисты планируют подорвать корпуса завода и обвинить Россию в гибели людей", - следует из обращения. По словам омбудсмена, в одной из школ принудительно удерживают более 60 человек, из которых более половины женщины и дети, в школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам. Кроме того, Москалькова заявляет о поступающей информации о минировании Приазовского государственного технического университета и подступов к нему.

"Даже когда доходит до стрельбы, остаются нерушимые правила, закрепленные международным правом десятки лет назад. Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита. Призываю международные правозащитные организации немедленно вмешаться в эту ситуацию", - говорится в письме.