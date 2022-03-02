Более 8,5 млрд рублей направят во Владимирской области на соцподдержку жителей региона

ТАСС, 2 марта. Власти Владимирской области направят из профицита бюджета за 2021 год более 8,5 млрд рублей на социальную поддержку жителей региона в условиях санкций. Об этом сообщил в среду врио губернатора Александр Авдеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В последние дни поступает очень много вопросов о новых санкциях и о том, как они повлияют на нашу жизнь. Многие беспокоятся о возможном повышении цен на различные товары и услуги. <…> По итогам прошлого года у нас существенный профицит бюджета - 8,65 млрд рублей. Эти деньги будут направлены и на социальную поддержку", - сообщил Авдеев.

Он отметил, что власти региона ежедневно следят за уровнем цен на продукты и товары первой необходимости, а также за ситуацией на рынке труда. На данный момент разрабатывается отдельный пакет стабилизационных мер. "Все проекты развития Владимирской области реализуются либо активно готовятся к запуску. У нас есть резервы. Есть опыт преодоления подобных вызовов", - добавил Авдеев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции - персональные и секторальные.