На румыно-венгерской границе образовались большие очереди беженцев с Украины

БУХАРЕСТ, 2 марта. /ТАСС/. Очереди из украинских беженцев возникли в среду вечером на границе Венгрии и Румынии после венгерской стороной требований к необходимым для ее пересечения документам.

Как сообщила Пограничная полиция Румынии, представители Венгрии уведомили румынские инспектораты пограничной полиции в Ораде и в Сигету-Мармацией (запад страны), что с 16:45 мск среды "на румыно-венгерской границе въезд на территорию Венгрии разрешается только тем гражданам третьих стран, в том числе гражданам Украины или другим лицам, приезжающим с Украины, которые удовлетворяют условиям въезда в Шенгенское пространство".

"Таким образом, предыдущее положение о разрешении въезда в Венгрию <...>, когда принимались любые документы, удостоверяющие личность, было аннулировано, - отмечается в сообщении. - В настоящее время на пунктах перехода границы в Венгрию увеличилось время ожидания, так как пограничного контроля с целью выезда из Румынии ожидают многочисленные машины, лица и грузовики".

"Венгерские пограничные власти требуют выполнения условий въезда в Шенгенское пространство, - сказал телеканалу​​​​​​​ Digi24 главный инспектор территориального инспектората пограничной полиции Оради Марин Бондар. - Это значит, что все граждане <...> должны иметь биометрические паспорта или старые паспорта с визой, в том числе дети".

В первые дни после начала военной операции РФ на Украине в Венгрию могли въезжать, как и в Румынию, как граждане, имеющие паспорт, так и лица с внутренним удостоверением личности или вообще без документов. Румыния принимает всех беженцев с Украины, а беженцы, у которых нет паспорта, могут запросить в стране убежище.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску сказал в среду порталу G4Media, что предпринял шаги как на двустороннем уровне, так и в европейских учреждениях, чтобы Венгрия пересмотрела свое решение позволять въезд с Украины только лицам, которые удовлетворяют условиям въезда в Шенгенское пространство. Позднее глава румынской дипломатии сообщил, что его усилия увенчались успехом. "Только что я говорил с моим коллегой Петером Сийярто, - написал он в "Твиттере", - который информировал меня, что в результате демаршей Румынии венгерские власти решили отменить объявленную ранее сегодня меру, согласно которой украинские граждане без биометрических паспортов не могли въехать в Венгрию".