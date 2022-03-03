В Дагестане планируют отремонтировать около 30 км защитных дамб Терека

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют провести капитальный ремонт защитных водозаградительных валов на реке Терек в ближайшие два года. На эти цели из федерального бюджета выделено 176 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На капитальный ремонт гидротехнических сооружений предусмотрено начало работ на двух участках защитных водооградительных валов правого берега реки Терек на территории Бабаюртовского района, общей протяженностью работ 30 км. На эти цели выделено 176 млн рублей, годы реализации: 2022-2024. В настоящее время проводится конкурсная процедура по определению подрядной организации", - цитирует пресс-служба врио министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Ибрагима Ибрагимова.

Отмечается, что в текущем году на завершение берегоукрепительных работ на реке Самур для защиты села Ахты в Ахтынском районе также выделено 32,1 млн рублей. Кроме того, запланировано начало работ по расчистке реки Черкес-Озень, для защиты жителей Ленинского района города Махачкалы, на эти средства выделено около 40 млн рублей.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км. По территории Дагестана она протекает на протяжении 137 км. Для обеспечения безопасности защиты населения региона от негативного воздействия ее вод возведены водооградительные валы протяженностью 240 км.