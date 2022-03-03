В Якутии планируют создать лесопитомник

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Крупнейший на Дальнем Востоке лесопитомник с автоматизированной инновационной технологией выращивания сеянцев из семян районированных древесных пород планируют создать в Якутии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Фонда экологической безопасности Дальнего Востока, председатель общественного экологического совета министерства экологии Якутии Игорь Бястинов.

"Лесопитомник производственной мощностью на 10 млн сеянцев планируется создать на базе территории опережающего развития "Якутия". Планируется три этапа реализации проекта с 2023 по 2025 годы. Питомник станет крупнейшим на Дальнем Востоке", - сказал Бястинов.

Планируется выращивание сеянцев с закрытой корневой системой. "Посадочный материал с закрытой корневой системой считается современным и высокотехнологичным, позволяет создавать лесные культуры в течение всего вегетационного периода, а не только весной и осенью", - отметил собеседник агентства.

Предлагается автоматизированная инновационная технология выращивания сеянцев из семян районированных древесных пород (лиственницы Каяндера, Гмелина, сосны обыкновенной, ели сибирской и кедра сибирского), которая обеспечит качественную по проценту выживаемости и экономную во времени и финансам работу по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.

Преимущества системы

В странах Скандинавии способ выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой используется уже около 70 лет. Этому способствовало изобретение в 1930-е годы прозрачных пленок из полиэтилена. "По расчетам финских специалистов, выращивание сеянцев под пленкой в два раза дешевле, чем в открытом грунте. Снижение стоимости достигается за счет экономии дорогостоящих семян, особенно сортовых, увеличению выхода с единицы площади, уменьшению сроков выращивания на один год. Преимущества этого метода реализуются в полной мере только при условиях тщательного соблюдения агротехники и технологии работ", - подчеркнул генеральный директор фонда.

Как пояснил Бястинов, суть технологии выращивания деревьев с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой - в использовании в качестве посадочного материала саженцев или сеянцев, растущих в специальных горшках-контейнерах. В условиях Севера, когда основным лимитирующим фактором роста является температура, выращивание посадочного материала в теплицах может быть одним из перспективных способов, считает он.

Заместитель директора по научной работе Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук Александр Исаев считает, что проект является одновременно сложным и уникальным, позволит впервые в Якутии начать лесовосстановление в промышленных масштабах. "Проблемой является отсутствие лесосеменного материала. В Якутии не заготавливаются семена древесных растений. В Якутии 90% лесов - лиственница. Особенность восточного вида лиственницы, растущей в Якутии, состоит в том, что семена созревают в середине августа и через 10-15 дней полностью осыпаются. Очень короткий период заготовки семян", - отметил доктор биологических наук.

На территории Якутии произрастает два основных лесообразующих вида лиственницы - в западной части лиственница Гмелина, в восточной - лиственница Каяндера. Эти виды отличаются по ареалу распространения, срокам семеношения и условиям произрастания.

По мнению Исаева, создание лесопитомника необходимо для восстановления лесов, ежегодно страдающих от пожаров и промышленного освоения. Он напомнил, что современное законодательство обязывает недропользователей вести компенсационное лесовосстановление.