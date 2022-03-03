В четырех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 3 марта. Спасатели в четверг объявили экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали в пресс-службе.

По информации управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды Магаданской области, в Магадане, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах в течение дня ожидаются метель и северо-восточный штормовой ветер скоростью до 20 м/с, местами скорость ветра будет достигать 30 м/с. Сейчас в перечисленных районах осадков нет, дует умеренный ветер.