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На Сахалине изъяли более 17 тонн незаконной рыбной продукции

Правоохранители возбудили уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении южно-сахалинского индивидуального предпринимателя, у которого было обнаружено и изъято более 17 тонн незаконной рыбной продукции стоимостью более чем в 7,5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России.

"Следователем следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, местный индивидуальный предприниматель приобретал рыбу-сырца лососевых пород, хранил ее на складе-рефрижераторе, а в дальнейшем организовывал переработку и реализацию в нарушение законодательства РФ. В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли на складе в Южно-Сахалинске свыше 17 тонн рыбной продукции, рыночная стоимость которой превышает 7,5 млн рублей. Расследование продолжается.

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РоссияСахалинская область
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