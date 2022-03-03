В Приморье объявили штормовое предупреждение на 5 марта

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Штормовое предупреждение об очень сильных осадках на побережье Приморского края объявил в четверг "Примгидромет" на 5 марта. Количество выпавшего снега может достигнуть 20 мм за 12 часов.

"В связи со смещением глубокого циклона над территорией Приморского края ночью 5 марта на большей территории ожидаются сильные осадки в виде снега, на побережье местами снега с дождем с количеством 6-17 мм при снеге и 15-25 мм при смешанных осадках за 12 часов и менее. На востоке края местами ожидается очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в предупреждении.

Уточняется, что днем 5 марта на севере края сохранится сильный снег с количеством 6-12 мм, на севере восточного побережья очень сильный - 20 мм и более за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными. Скорость ветра на побережье местами будет достигать 17-22 м/с.

Ранее синоптики "Примгидромета" сообщали ТАСС, что атмосферные фронты и вызванные ими снегопады ожидаются в Приморском крае 5 марта. Они могут ненадолго облегчить пожароопасную ситуацию в регионе, где уже с начала февраля фиксируются крупные природные пожары. За прошлую неделю в Приморье было ликвидировано 11 лесных пожаров, горело 1 758 га леса.