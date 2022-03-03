На Камчатке 60 молодых семей стали участниками госпрограммы при покупке жилья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 марта. /ТАСС/. В 2022 году 60 молодых семей из Петропавловска-Камчатского стали участниками госпрограммы, которая позволяет приобрести жилье с помощью средств из федерального бюджета, сообщила ТАСС советник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Татьяна Матвеева.

"В 2021 году социальную выплату получили 58 участников программы. И 60 семей стали претендентами на получение выплаты в текущем году. Сумма выплат рассчитывается исходя из состава семьи. Выделенные деньги получатели могут использовать в качестве первоначального взноса на ипотеку либо погасить уже полученную ипотеку. Могут вложить как в строительство нового жилья, так и приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке", - сказала Матвеева.

Она уточнила, что для получения социальной выплаты члены семьи должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь достаточные доходы для оплаты оставшейся части стоимости жилья. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. Размер выплаты для каждой семьи рассчитывается индивидуально, исходя из средней стоимости кв. метра жилья в регионе.