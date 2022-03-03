В Москве ожидаются облачная погода и небольшие осадки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.