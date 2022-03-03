Почти треть образовательного контента УрФУ переведут в "цифру" к 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет переведет в дистанционный формат треть всего своего образовательного контента к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Нами запланировано перевести в цифровую форму около 30% всего нашего образовательного контента к 2025 году. Это будут в том числе виртуальные тренажеры, самостоятельное обучение", - сказал Кокшаров, добавив, что в дальнейшем планируется перевести до 40% образовательного контента в цифровую среду, при этом выше этого показателя вуз переходить не будет. На данный момент в цифровом формате находится до 20% всего образовательного контента.

Ректор добавил, что в будущем цифровой компонент войдет во все образовательные программы, так как такой формат позволяет студентам самостоятельно строить свою траекторию обучения, в частности выбрать преподавателя, сложность обучения.

Также вуз готовит к запуску новые образовательные программы по инженерии искусственного интеллекта, интеллектуальным системам в городской энергетике и искусственному интеллекту в электроэнергетике. "Сейчас очень активно работаем над новыми программами, которые будут реализовываться в цифровом формате. Программы посвященные в том числе и проблемам искусственного интеллекта. Мы выиграли серьезный грант федеральный и готовим четыре магистерские программы", - добавил он.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучается более 4 400 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих ученых.