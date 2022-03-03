В Бурятии до 2024 года планируют отремонтировать более 50 школ

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт 55 школ планируется провести до 2024 года в Бурятии по программе национального проекта "Образование". Об этом сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования и науки.

"В Бурятии запущена программа по капитальному ремонту школ. В течение ближайших двух лет ремонтные работы пройдут в 55 образовательных учреждениях. Республике на эти цели выделено более 1,8 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Ремонт школ в республике ведется также по национальному проекту "Образование" и на средства единой дальневосточной субсидии с 2019 года. За прошедшие два года капитально отремонтированы десятки зданий учреждений образования, спортивные залы, школьные столовые, в том числе в отдаленных труднодоступных и северных районах Бурятии, в сельской местности.

Кроме того, в республике продолжаются работы по строительству новых школ. "По концессионной модели запланировано строительство 10 школ, уже начаты подготовительные работы. Общая стоимость строительства составляет более 6,8 млрд рублей, из них около 4,2 млрд рублей - средства концессионера, порядка 2,6 млрд рублей - средства из федерального бюджета и более 53 млн рублей - из республиканского бюджета", - сообщил врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Бурятия - один из российских регионов, где в последние годы не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену, в том числе из-за высокого уровня рождаемости и внутренней миграции населения. В 2019 году в регионе началось масштабное строительство средних образовательных учреждений, главным образом за счет федеральных средств, по нацпроекту "Образование".

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы "Развитие образования" будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий школ.