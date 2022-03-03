Все школы Новосибирской области планируют обеспечить Wi-Fi к концу 2022 года

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Все школы Новосибирской области, которых в регионе насчитывается около тысячи, оснастят сетями Wi-Fi к концу 2022 года. Проект позволит усовершенствовать образовательные процессы и создать дополнительные возможности для обучения детей, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Новый проект нацелен на покрытие школ сетями Wi-Fi - причем не только учебных классов, а полностью всех помещений, включая актовые залы, библиотеки, спортивные залы. <…> До конца 2022 покрытием Wi-Fi будут обеспечены все школы Новосибирской области", - приводятся в сообщении слова министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря.

Цукарь уточнил, что в регионе все школы обеспечены высокоскоростным интернетом - от 50 Мбит/с для сельских школ и от 100 Мбит/с для городских, что позволяет учебным заведениям полноценно использовать все образовательные цифровые ресурсы.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на заместителя министра образования региона Владимира Щукина, создание в школах сетей Wi-Fi позволит усовершенствовать учебные и организационные процессы, создать дополнительные возможности и новые универсальные подходы при подготовке занятий.

Исполнителем выступает "Ростелеком", работы идут по национальной программе "Цифровая экономика РФ". Подрядчик, который также устанавливает камеры видеонаблюдения для круглосуточного наблюдения за входом в школы, планирует почти в два раза - с 980 до 1 815 - увеличить число комплексов видеонаблюдения в образовательных организациях.