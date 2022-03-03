Развлекательную программу форума в Красноярске отменили из-за событий на Украине

"Это связано с событиями на Украине, где в настоящее время Министерство обороны РФ проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Все мероприятия форума будут организованы в деловом формате", - сообщил собеседник агентства. Так, отменен кубок КВН "Енисейской Сибири" и концерт Леонида Агутина, уточнили в оргкомитете форума.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.