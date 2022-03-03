Сотрудник колонии в Новосибирской области получил условный срок за халатность

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Дежурному помощнику начальника колонии в Новосибирской области назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее смерть заключенного. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Барабинского районного суда.

"Барабинским районным судом провозглашен приговор в отношении Гизитдинова Гамира Хамзиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 2 УК РФ ("Халатность") <…>. Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, на основании которой суд постановил считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком один год", - говорится на сайте суда.

Суд признал Гизитдинова виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным пресс-службы, сотрудник колонии ФКУ ИК-13 на территории исправительного учреждения нарушил права заключенного на обеспечение личной безопасности, что привело к его убийству другими заключенными, сокрытию трупа и следов преступления, а также допущена дезорганизация нормальной деятельности исправительной колонии, выразившаяся в применении физического насилия в отношении сотрудников ИК-13 ГУ ФСИН.