Пашинян поздравил Мишустина с днем рождения

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг по случаю дня рождения направил поздравление председателю правительства России Михаилу Мишустину, отметив его роль в укреплении отношений Еревана и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Ваш богатый опыт государственной деятельности, ваша готовность фиксировать конкретные результаты, принимая творческие решения, снискали вам глубокое всеобщее уважение. Высоко ценю доверительные отношения и взаимопонимание между нами, которые способствуют обогащению палитры многопланового сотрудничества между нашими странами. Пользуясь случаем, желаю вам, всем вашим родным и близким крепкого здоровья, успехов и благополучия", - отмечается в послании.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. 16 января 2020 года он возглавил правительство России.