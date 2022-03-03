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Пандемия COVID-19

В Москве отменили требования к расстановке столов в кафе

Носить маски в ресторанах по-прежнему обязательно

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Требование расставлять столы в кафе и ресторанах Москвы на расстоянии 1,5 м отменено, но маски для посетителей и сотрудников при перемещении по залу остаются обязательными. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Расстановка столов на 1,5 м друг от друга в ресторанах и кафе больше не обязательна. Требование о ношении масок при передвижении по залу остается в силе", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации в столице с 3 марта отменяются QR-коды для привившихся и переболевших ковидом, а также все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Москве с 3 марта снимается ограничение по заполняемости концертных залов и театров
В центрах госуслуг теперь принимают в обычном режиме без предоставления QR-кода
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