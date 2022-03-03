Полиция Москвы предупредила, что участники несогласованных акций будут задержаны

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полиция Москвы после призывов в Сети к проведению несанкционированной акции 6 марта предупредила, что ее участники будут задержаны и привлечены к ответственности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В связи с появлением в медиапространстве призывов к проведению 6 марта несанкционированных акций на территории города Москвы столичная полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами. Все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций так же будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура Москвы также предостерегла от нарушения закона лиц, призывающих к участию в несанкционированной акции 5 марта, сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.

В интернете, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 5 марта в акции в центре Москвы, которая с органами исполнительной власти не согласована. "В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве предупредили, что организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.

Предупреждение от СК РФ

Следственный комитет России предупредил, что за участие в несанкционированных акциях, сопровождающихся насилием, предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"За участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация - до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в соцсетях и СМИ вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

"Практика прошлых лет показывает, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников", - сказали в СК.

В ведомстве также обратились к молодежи, студентам учебных заведений, с просьбой не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых людей или обещают вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на будущем.