В 2021 году благодаря прокуратуре России дома 93 тыс. жителей подключили к газоснабжению

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Прокуратура России при исполнении надзора за выполнением задач в послании президента России Федеральному собранию в 2021 году о подключении домов граждан к снабжению газом добилась газоснабжения жилья 93 тыс. граждан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Благодаря принятым прокурорами мерам в 2021 году свыше 93 тыс. граждан получили возможность использования газа в своих жилых домах", - сообщили в надзорном ведомстве. Так, после вмешательства прокуратуры в поселке Садовый Новосибирской области обеспечили газоснабжением более 700 участков, предоставленных в том числе многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. По инициативе прокуроров в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Ленинградской области и регионах из региональных бюджетов выделили свыше 110 млн рублей для финансирования мероприятий по газификации. В нескольких регионах по требованию прокуроров программы газоснабжения дополнили мероприятиями по подготовке населения к использованию газа, перечнями объектов, планируемых к догазификации. Определили схемы расположения объектов газоснабжения и источники финансирования их строительства.

В Краснодарском и Приморском краях, Волгоградской, Вологодской областях приняты меры в связи со срывом сроков выполнения и некачественным проведением работ по газификации. В Алтайском крае по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении полномочий и халатности по факту длительного непринятия должностными лицами мер по газификации поселка Октябрьский, строительство газопровода к которому планировалось еще в 2013 году. После реагирования прокуратуры в декабре 2021 года работы завершены, оформляется разрешительная документация.

Кроме того, в 17 регионах устранили нарушения порядка и сроков присоединения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. В Якутии после вмешательства прокурора энергоснабжающая компания исполнила обязательства по подключению к газоснабжению индивидуальных жилых домов двух малоимущих граждан, являющихся получателями единовременной адресной материальной помощи на газификацию.

Надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются на системной основе.