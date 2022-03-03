Власти Тольятти отменили систему QR-кодов

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Систему QR-кодов для посещения ТЦ, спортклубов, культурно-досуговых и других учреждений отменили в Тольятти. Такое решение власти приняли на заседании городского оперативного штаба, говорится в сообщении пресс-службы администрации города, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" в четверг.

"Теперь жители Тольятти могут посещать бассейны, фитнес-центры, спортзалы, спортклубы, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, а также торговые центры и ночные клубы без предъявления документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих получение профилактической прививки от COVID-19, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (QR-кодов). Николай Альфредович (Ренц, мэр города - прим. ТАСС) отметил, что данные ограничения были сняты с учетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в эти дни в Тольятти", - передает пресс-служба мэрии.

В городе показатель заболеваемости COVID-19 ниже среднеобластного значения и показателя Самары, отметили в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти. Также в городе снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом на 33,7%.

Количество случаев коронавируса сократилось среди учащихся школ. В департаменте образования администрации Тольятти отметили, что на 1 марта в муниципальных школах зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19. "Снижение уровня заболеваемости среди учащихся мы наблюдали в течение всего февраля. От 1 159 случаев на первой неделе до 332 случаев на четвертой неделе месяца. Что касается частных школ города, то в этих учреждениях новой коронавирусной инфекцией болеют 5 человек", - подчеркнула руководитель профильного департамента Лариса Лебедева.

По данным на 2 марта, в Самарской области выявлено более 334 тыс. случаев коронавируса. Медики вылечили более 289 тыс. пациентов, более 7 тыс. человек умерли.