Школы и детсады Евпатории закрыли 3 марта из-за аварии на водоводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Школы и детские сады Евпатории и пригородного поселка Заозерного не работают в четверг из-за аварии на водоводе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования Крыма.

"В администрации Евпатории нам подтвердили, что школы и детские сады закрыты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в других прилегающих к городу поселках учебный процесс идет в обычном режиме.

Водоснабжение Евпатории и Заозерного ограничили на сутки - с вечера 2 марта до 20:00 3 марта - из-за аварии на магистральном водоводе.