Володин заявил о необходимости принять решение об ответственности за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Американские социальные сети развернули информационную войну против России, поэтому Госдуме необходимо принять решение об ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в четверг.

"Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо... Планируем рассмотреть поправки в КоАП и Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании, которое специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций", - отметил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что сегодня для депутатов важно, чтобы "информация была правдивой, а те, кто ее создает и распространяет, отвечали за достоверность". "Американские социальные сети (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube), находящиеся под контролем Вашингтона, развернули информационную войну против России. Они нарушают собственные же правила, нормы международного права, ограничивают свободу слова, распространяют лживую информацию", - отметил Володин.

В связи с этим, напомнил он, депутаты предлагают "ввести административную и уголовную ответственность за распространение фейков, ложной информации". "Речь идет о крупных штрафах - до 5 млн рублей. А в случаях, повлекших тяжкие последствия, - до 15 лет лишения свободы. Жесткая, но необходимая мера для тех, кто совершает враждебные действия по отношению к своей стране, ее армии и нашим гражданам", - подчеркнул Володин.

Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности на срок до 15 лет за распространение фейков о действиях ВС РФ. Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". За подобные деяния будет предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы - от 5 до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.