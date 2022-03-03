Подмосковной полиции могут разрешить выдавать паспорта РФ жителям Донбасса без документов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Подмосковная полиция готова активизировать выдачу паспортов России жителям Донбасса, у которых нет паспортов республик ДНР и ЛНР, если такое решение будет принято на государственном уровне. Об этом сообщил глава ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков.

"Если (выдача паспортов РФ) будет предусмотрена в упрощенной форме, без получения паспортов там (в ЛНР и ДНР), если это будет решено на уровне государства, то, конечно, мы это все активизируем и личный состав туда направим, в эти центры, для того, чтобы паспортизировать граждан", - сказал он в четверг, выступая не заседании Мособлдумы.

Ранее сообщалось о том, что число жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, превысило 142 тыс. человек. В их числе свыше 88,7 тыс. граждан Украины, более 53 тыс. - России и 646 - граждане иных государств.

Более 18,5 тыс. эвакуированных жителей Донбасса находятся в 262 пунктах временного размещения в 23 регионах России. Остальные - у родственников и знакомых.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.