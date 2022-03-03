В Бурятии отменили большинство антиковидных ограничений

УЛАН-УДЭ, 3 марта. /ТАСС/. Большинство ограничений, введенных в Бурятии из-за пандемии коронавируса, отменены. Под запретом до 31 марта остаются массовые мероприятия, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

"Подписал указ по ковиду. Можно говорить о полном снятии ограничений. Из требований остаются: ношение масок в помещении и транспорте, на улице можно находиться без них. Сохраняются требования по дезинфекции помещений - это в общем-то важно и полезно и без ковида. До 31 марта пока под запретом массовые мероприятия", - говорится в сообщении.

Всего в Бурятии зарегистрировано 125 753 случая заражения COVID-19, из них 759 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 956 пациентов, занятость коечного фонда составляет 72,6%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 5 578 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 865 человек, из них шестеро - за последние сутки.

В Бурятии продолжается вакцинация от COVID-19. По состоянию на 3 марта в республике первым компонентом вакцины привиты 495 609 человек (68,8% взрослого населения), вторым - 468 562 (65,1% взрослого населения). Ревакцинацию начали 143 206 человек, завершили - 127 631.