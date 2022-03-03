На Урале создали комиссию по организации нахождения эвакуированных из Донбасса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Свердловские власти создали комиссию, которая будет отвечать за организацию временного пребывания в регионе эвакуированных из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона в четверг.

"Создать комиссию по координации деятельности и мониторингу социально-бытового обустройства граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных государств, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года", - говорится в документе.

Как уточняется в тексте, министерству здравоохранения региона необходимо утвердить перечень пунктов временного размещения (ПВР), организовать временное размещение и социально-бытовое обустройство прибывших, а также детей-сирот на срок не более семи дней в ПВР и питание из расчета не более 800 рублей в сутки на одного человека. Министерству образования поручено обеспечить получение образования детьми по месту их размещения.

Финансирование будет осуществляться за счет резервного фонда правительства Свердловской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей в Россию из-за обострения ситуации.