В Тюменской области начали принимать заявки на выплаты эвакуированным жителям Донбасса

ТЮМЕНЬ, 3 марта. /ТАСС/. В Тюменской области начали принимать заявки на выплаты жителям Донбасса, которые самостоятельно прибыли в тюменский регион. Об этом сообщили журналистам в четверг в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее тюменские власти заявили о готовности принять на территории региона 1,6 тыс. эвакуированных мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, формируется перечень пунктов временного размещения.

"В Тюменской области начался прием заявлений от самостоятельно прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР на получение единовременной выплаты", - говорится в сообщении.

В инфоцентре также сообщили ТАСС, что в регионе создали бот для мессенджера Telegram, где жители Донбасса могут получить ответы о способах помощи, которой они могут воспользоваться на территории региона.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.