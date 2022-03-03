В самарском вузе открыли киберполигон для отработки защиты от хакерских атак

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Национальный киберполигон открылся в четверг на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), студенты которого будут отрабатывать навыки по выявлению и отражению кибератак, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Власти Самарской области рассчитывают, что киберполигон отвечает запросу на специалистов по информационной безопасности, которые сейчас крайне востребованы. "В современных реалиях, когда отрасль информационной безопасности является одной из самых основных и приоритетных, я считаю, что открытие такого киберполигона и внедрение в учебную программу соответствующих информационно-технических ресурсов - это очень большой плюс. Потому что обучение практическим знаниям очень сильно отличается от теории. Люди получают уже готовые к применению в профессиональной сфере практические навыки, что не может сравниться ни с каким теоретическими базовыми знаниями", - отметил заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков.

В "Ростелекоме" отметили, что созданная система поможет специалистам быстрее включиться в работу центров кибербезопасности. "Мы можем смоделировать, например, всю IT-составляющую системы управления городом и дать ребятам возможность обеспечивать ее защиту. Ребята могут отрабатывать возможности по настройке защиты, мониторингу и выявлению кибератак, по проведению расследования и по реагированию на эти атаки. Конечно, это уникальная система, которая дает практический навык, позволяющий, что для нас сейчас особенно важно, очень быстро включаться в реальные системы, реальные центры кибербезопасности и вставать на защиту наших цифровых рубежей", - подчеркнул вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Ранее в "Ростелекоме" отмечали, что фиксируют увеличение числа хакерских атак, совершенных на сайты органов государственной власти. Если ранее за сутки сайты сталкивались с единичными атаками, то сейчас это число увеличилось до нескольких сотен, причем они стали "скоординированными".