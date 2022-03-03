В больнице в Екатеринбурге установили кислородную станцию для пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Одна из больниц Екатеринбурга получила комплекс медицинского кислорода для лечения пациентов с COVID-19 и восстановления после острых нарушений мозгового кровообращения. На покупку оборудования было выделено более 11 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в четверг.

"Современный комплекс медицинского кислорода для лечения пациентов с COVID-19 и восстановления после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения установили в Центральной городской клинической больнице №3 Екатеринбурга. На приобретение оборудования из бюджета Свердловской области было выделено более 11 млн рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе больницы добавили, что оборудование установлено в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Заведующая центром медицинской реабилитации Наталья Махнева отметила, что для реабилитационного стационара новое оборудование поможет внедрению еще одной методики восстановления после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения - оксигенотерапию.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять при входе в государственные учреждения, а также на базах отдыха, в домах отдыха, санаториях. Также свердловские власти запретили проведение в регионе публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за время пандемии выявлено более 360 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 220 тыс. человек, 10 314 умерли.