Венедиктов: никто из журналистов "Эха Москвы" не уволен, все продолжают работу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Журналисты редакции "Эхо Москвы" продолжают работу, никто из них не уволен. Сама редакция будет размещать свои материалы на видеохостинге YouTube и в социальных сетях, заявил ТАСС главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в четверг.

"Решение совета директоров о прекращении деятельности СМИ - это одна история. А все журналисты наняты акционерным обществом "Эхо Москвы". И это акционерное общество не ликвидировано. Нет радиостанции "Эхо Москвы" и нет сайта "Эхо Москвы". А "Эхо Москвы" как редакция есть. Я главный редактор, меня не уволили. И никого из журналистов не уволили. Более того, они обязаны работать, если завтра не выйдут, они могут быть уволены за прогул. <…> Мы будем работать до решения об окончательной ликвидации ЗАО "Эхо Москвы", действуем в соответствии с законом. И заодно в судах будем пытаться развернуть ситуацию и не только в судах", - сказал он.

Венедиктов сказал, что дело журналистов - создавать продукт. "Распространение - дело других служб. Журналисты продолжат создавать информационные выпуски, интервью. А как их разложить - это дело менеджмента", - отметил он.

По словам Венедиктова, миноритарные акционеры ЗАО "Эхо Москвы" также планируют оспорить решение совета директоров о прекращении работы радиоканала и его сайта. "У "Газпром-медиа" две трети акций, а у миноритариев треть акций, я их представитель. И, собственно говоря, нанесен удар по моему карману. Был актив, а они собираются моей части меня лишить. Это уже совсем другая история, мы пойдем в суды", - заявил он.

Ранее о том, что совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале.

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Позже радиостанция была отключена от эфира, в Роскомнадзоре подтвердили факт ограничения доступа к ресурсу.