На Ставрополье создали трехмесячный лекарственный запас

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Трехмесячный запас лекарственных препаратов создан в государственной аптечной сети Ставрополья, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минимущества. В ближайшее время в регионе ожидают поставку препаратов на сумму свыше 11 млн рублей.

"Лекарственное обеспечение - важная сфера, и даже в рамках санкций всегда отмечалось, что по медикаментам блокады не будет. <…> Пока остатки препаратов внутри системы достаточно большие. Месяца три проблем точно не будет", - цитирует пресс-служба гендиректора ГУП СК "Ставропольфармация" Геннадия Замчалкина.

По данным министерства, в регионе есть значительный запас лекарственных препаратов, медицинских изделий, биологических активных добавок, парафармацевтической продукции. До конца недели предприятие ожидает поставку жизненно важных лекарственных препаратов 35 торговых наименований, содержащих наркотические и психотропные вещества. Сумма закупки превышает 11,4 млн рублей.

Ранее в Минимущества края сообщали о создании в регионе единой сети государственных аптек, включая отдаленные территории. Аптечная сеть "Ставропольфармация" включает 72 розничных подразделения, расположенных в 11 городских и 11 муниципальных округах края. Единая логистика позволяет оперативно определять наибольшую потребность в препаратах и обеспечивать аптеки всем ассортиментом.