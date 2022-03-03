Ассоциация антропологов РФ опровергла причастность к антивоенной петиции от ее имени

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ассоциация антропологов и этнологов России (ААЭР) опровергла причастность к опубликованной в интернете петиции против специальной военной операции РФ на Украине. Об этом свидетельствует заявление исполнительного комитета ассоциации, опубликованное в четверг на ее сайте.

Соответствующее заявление на своей странице в Facebook разместил и академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, президент ААЭР Валерий Тишков.

"В интернете обнародована петиция от имени российских этнологов и антропологов, которая была подготовлена сотрудником одного из зарубежных университетов и содержит огульные оценки действий российского руководства. Исходившая первоначально от инициаторов "настоятельная рекомендация" созвать внеочередной съезд ассоциации для принятия этой резолюции была нами отвергнута. Тем не менее петиция представляется в интернете как некое коллективное мнение сообщества российских этнологов и антропологов, что не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Как отмечают представители ААЭР, среди подписантов много людей, которые не представляют профессию, не являются членами ассоциации и гражданами РФ, а также работают за рубежом.

"В нынешней ситуации жесткого геополитического противостояния и вооруженных действий России по защите населения Донбасса наша ассоциация готова приложить все возможные усилия во имя мира и взаимопонимания между народами России и Украины, ради спасения жизней и благополучия наших соотечественников. Мы выступаем решительными поборниками мира и сотрудничества, против возрождения нацизма и всех видов дискриминации и насилия, включая информационное и экономическое", - заявили в ААЭР.

Также в ассоциации добавили, что ее представители выступают за мирные переговоры, скорейшее прекращение вооруженных действий и восстановление исторических связей братских народов двух стран.

ААЭР - всероссийская организация, объединяющая в своем составе ведущие научные и образовательные центры и коллективы России, деятельность которых связана с антропологией и этнологией. Согласно Уставу, ААЭР координирует и реализует все виды научной и учебной активности антропологов и этнологов России.