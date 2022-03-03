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Украинские профсоюзы требуют исключить РФ и Белоруссию из Международной организации труда

Авторы обращения заявили, что Россия и Белоруссия больше не должны влиять на принятие решений "в сфере защиты социально-экономических и трудовых прав человек"

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Представители профсоюзов и правительства Украины потребовали прекратить членство России и Белоруссии в Международной организации труда (МОТ). Соответствующее обращение размещено в четверг на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

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"Правительство Украины, наиболее представительные объединения профсоюзов и работодателей Украины обращаются к Международной организации труда с требованием немедленно остановить членство Российской Федерации и Республики Беларусь в Международной организации труда", - говорится в заявлении. Обращение опубликовано от имени первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко, председателя Федерации профессиональных союзов страны Григория Осового, главы Конфедерации свободных профсоюзов Михаила Волынца и председателя совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника.

Авторы обращения считают, что Россия и Белоруссия "больше не имеют права участвовать в работе Международной организации труда и влиять на принятие решений по формированию системы международного права в сфере защиты социально-экономических и трудовых прав человека".

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