Умер скульптор Вячеслав Звонов

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Умер член Союза художников России Вячеслав Звонов, создатель скульптуры героев кинофильма "Бриллиантовая рука", расположенной на площади у исторического здания Морского вокзала в Сочи. Об этом в четверг сообщается на сайте городской администрации.

"На 75-м году жизни скончался знаменитый сочинский скульптор, член Союза художников России Вячеслав Владимирович Звонов. <…> Многие его творения украшают сочинские улицы, парки и скверы. Среди них - скульптуры "Дюймовочка" и "Два гнома с мешком монет" в парке Ривьера, герои кинофильма "Бриллиантовая рука" на площади у исторического здания Морского вокзала", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Звонов создал более 300 скульптурных работ. Под его руководством также был создан барельеф конкурса молодых исполнителей "Новая волна" у сочинского Морского вокзала.

