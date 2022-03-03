Наиболее дефицитные ГРС в Свердловской области нужно модернизировать к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Три газораспределительных станции (ГРС) в Свердловской области с наибольшим дефицитом пропускной способности необходимо модернизировать не позднее второй половины 2023 года. Об этом сообщили в четверг представители региона на совещании с руководством компании "Газпром".

"Стороны обсудили сегодня в ходе встречи планы по реконструкции прежде всего трех газораспределительных станций, на которых существует наиболее острый дефицит, это ГРС в Сухом Логу, Арамили и в Сысерти. <…> Эти станции, по мнению представителей региона, необходимо модернизировать не позднее второй половины 2023 года", - говорится в сообщении департамента информационной политики области.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, первая станция обеспечивает газоснабжение сразу трех муниципалитетов - Сухого Лога, Камышлова и Камышловского района, вторая - развитие города Арамиль и пригородов Екатеринбурга, а также промышленных предприятий. Третья станция служит источником топлива для густонаселенной и быстроразвивающейся территории, где уже живут не менее 62 тыс. человек и активно ведется малоэтажное строительство.

"Мы ведем серьезную и комплексную работу по развитию газоснабжения. Вместе с тем есть ряд предложений, связанных с расширением нашего партнерства, в том числе по включению Свердловской области в программу развития газоснабжения и газификации регионов России, реализуемую за счет средств ПАО "Газпром", - цитирует департамент губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщал ранее Куйвашев, всего свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми дефицитных газораспределительных станций, которые нуждаются в реконструкции. Власти ведут переговоры с "Газпромом", которому принадлежат объекты, об их включении в программу развития и модернизации.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В Свердловской области сетевой газ до конца 2022 года станет доступен еще для 31,5 тыс. частных домовладений. К 2030 году доступ к газу будут иметь 90% жилых домов. Общий уровень газификации в регионе по состоянию на ноябрь 2021 года составлял 77%.