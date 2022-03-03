В Адыгее вдвое увеличили господдержку на улучшение жилищных условий молодых семей

МАЙКОП, 3 марта. /ТАСС/. Господдержку на улучшение жилищных условий молодых семей в Адыгее в 2022 году увеличат в два раза - до 164,6 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам церемонии вручения сертификатов на приобретение жилья молодым многодетным родителям.

"В республике действует специальная госпрограмма для помощи молодым семьям с приобретением жилья. На этот год удалось в два раза увеличить объем средств, выделенных только из федерального и республиканского бюджетов, общая сумма составила 164,6 млн рублей. В итоге свидетельства на приобретение жилья получают 178 молодых семей. Это на 40 семей больше, чем в прошлом году", - цитирует главу Адыгеи пресс-служба.

Кумпилов поинтересовался дальнейшими планами получателей жилищных сертификатов, а также их отношением к реализации на местах различных социальных проектов. По ряду направлений соответствующим службам были даны поручения.

"Нам важно, чтобы молодые семьи были уверены в своем будущем, заводили много детей и могли их обеспечить. Это серьезная задача, которую государство стимулирует через различные социальные программы", - добавил руководитель региона.