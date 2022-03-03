В Ингушетии в 2022 году откроют 12 центров "Точка роста"

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены за счет нацпроекта "Образование" открыть в 2022 году в сельских школах региона 12 центров естественно-научного и технологического профилей "Точка роста", сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки республики.

"Центры откроются на базе 12 сельских школ и малых городов. Учебные кабинеты образовательных организаций будут оснащены ноутбуками, робототехническим оборудованием, лабораториями по физике, химии, биологии", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Как сообщается, региональное министерство считает одной из основных своих задач выравнивание возможностей между сельскими и городскими школами.

"Учиться проще, когда имеется возможность наглядно изучать ту или иную область дисциплины. Надеюсь, для школьников региона центры станут некой мотивацией для улучшения образовательных результатов. Общая сумма средств на реализацию данного мероприятия составляет около 19 млн рублей", - цитирует также пресс-служба министра.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.