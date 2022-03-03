В Саратовской области отменили карантин в интернатах и домах ребенка

САРАТОВ, 3 марта. /ТАСС/. Запрет на посещение соцучреждений с круглосуточным пребыванием граждан отменили в Саратовской области из-за легкого протекания коронавируса в большинстве случаев, написал в четверг в своем Telegram-канале вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.

"На территории Саратовской области отменяется закрытый режим работы (карантин) для соцучреждений с круглосуточным пребыванием граждан. Ранее организации были временно закрыты на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей, для сотрудников был установлен рабочий график вахтовым методом сроком не менее 14 календарных дней. Меры касаются домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, в том числе для несовершеннолетних, домов ребенка", - написал Бусаргин.

Он добавил, что в регионе отменяется соблюдение социальной дистанции в заведениях общепита, культуры, МФЦ, объектах розничной торговли и спорта. Решение связано с тем. что более 70% заболевших переносят коронавирус в легкой форме.

По данным регионального оперштаба, в регионе зафиксировали свыше 209 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 2,6 тыс. - за последние сутки. Вакцинировались около 1,3 млн человек, коллективный иммунитет по данным портала стопкоронавирус.рф, составляет около 52%.