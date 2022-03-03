Северная Осетия готова обеспечить рабочими местами прибывающих жителей Донбасса

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии готовы в случае необходимости трудоустроить вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Об этом сказал ТАСС в четверг глава республики Сергей Меняйло в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Мы готовы принимать (жителей Донбасса - прим. ТАСС). Мы уже сейчас принимаем. По трудоустройству все зависит от того, кто приедет. У нас есть в базе 17 тыс. вакансий, приедут и посмотрим, конечно, будем готовы", - сказал Меняйло.

В четверг в республику прибыли первые 17 детей-спортсменов из Донбасса. Всего в регионе подготовлено 14 пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик. Республика примет порядка 1 тыс. жителей.

О форуме

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.