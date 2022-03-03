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Военная операция на Украине

Орденами Мужества наградили трех бойцов из КБР, погибших при защите Донбасса

Семьи погибших получат по 1 млн рублей из бюджета республики

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Трех военнослужащих из Кабардино-Балкарии (КБР), погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса, наградили орденами Мужества посмертно. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

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"За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Алим Бачиев, Ратмир Кудаев и Аныуар Этезов удостоены орденов Мужества (посмертно)", - говорится в сообщении.

По поручению Казбека Кокова правительство республики выплатит каждой семье погибших бойцов по 1 млн рублей из регионального бюджета. "Ранее Минобороны России также объявило о выплатах семьям погибших, которые составят более 1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияКоков, Казбек ВалерьевичВоенная операция на Украине
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