Орденами Мужества наградили трех бойцов из КБР, погибших при защите Донбасса

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Трех военнослужащих из Кабардино-Балкарии (КБР), погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса, наградили орденами Мужества посмертно. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

На эту тему

"За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Алим Бачиев, Ратмир Кудаев и Аныуар Этезов удостоены орденов Мужества (посмертно)", - говорится в сообщении.

По поручению Казбека Кокова правительство республики выплатит каждой семье погибших бойцов по 1 млн рублей из регионального бюджета. "Ранее Минобороны России также объявило о выплатах семьям погибших, которые составят более 1 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.