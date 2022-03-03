В Северной Осетии до конца года трудоустроят более 4 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца года трудоустроят более 4 тыс. человек в рамках региональной программы по содействию занятости. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания координационного комитета содействия занятости населения.

"В 2022 году в рамках региональной программы по содействию занятости будет трудоустроено на временные и постоянные места не менее 4 тыс. человек, получат дополнительное профессиональное образование порядка 800 граждан, 1,2 тыс. подростков будут обеспечены рабочими местами в свободное от учебы время, для 130 выпускников будет организована оплачиваемая стажировка", - говорится в сообщении.

В текущем году также планируется усилить качество и эффективность взаимодействия центров занятости населения с гражданами и работодателями на Единой цифровой платформе портала "Работа". Будет продолжена активная профориентационная кампания, в том числе среди молодежи.

Особое внимание будет уделено и вовлечению в трудовую деятельность граждан, испытывающих трудности в поиске работы, включая инвалидов и граждан в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста.