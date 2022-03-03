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Кабмин утвердил перечень сведений, которые соцсети получат о пользователях с их согласия

В Минцифры считают, что принятый акт должен повысить доверие между сторонами сделок, упростить процедуру идентификации и уменьшить время заполнения форм на сайтах вакансий, маркетплейсах и в соцсетях

МОСКВА, 3 марта./ТАСС/. Кабмин утвердил перечень сведений, которые агрегаторы, сайты вакансий и соцсети могут получать о пользователях с их согласия при регистрации на этих ресурсах через "Госуслуги". Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принятый правительством акт определяет, какие данные онлайн-площадки смогут запросить и при согласии гражданина получить от госуслуг при регистрации на них, а также для заключения сделок и договоров с их использованием. Это повысит доверие между сторонами сделок, позволит упростить процедуру идентификации и сократить время заполнения разнообразных форм на сайтах вакансий, маркетплейсах, в соцсетях и агрегаторах", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В министерстве добавили, что, в зависимости от целей использования данных (регистрация пользователя, создание резюме, заключение договоров аренды и купли-продажи и т.д.) определяется, какие сведения сможет получить площадка. Данные пользователя будут использоваться только в тех целях, для которых он их предоставляет. Гражданин в любой момент сможет отозвать согласие на обработку его персональных данных и онлайн-площадка должна будет прекратить их обработку и удалить из своих систем.

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