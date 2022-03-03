В клинический институт детства в Подмосковье поступил передвижной диагностический комплекс

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новый мобильный диагностический комплекс, благодаря которому можно проводить выездные профилактические осмотры детей, поступил в Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области (НИКИ) поступил новый мобильный диагностический комплекс. Он будет задействован в выездах ведущих медицинских специалистов института в городские округа Подмосковья и проведении профилактических осмотров и обследований детскому населению", - говорится в сообщении.

Как рассказала главный педиатр региона Нисо Одинаева, слова которой приводятся в тексте, в выездных профосмотрах детей будут также задействованы узкопрофильные специалисты - ревматолог, эндокринолог, аллерголог, нефролог, реабилитолог и другие. Первый выезд состоится 10 марта в Пушкинском округе.

"Врачи института детства проводят масштабную работу по диагностике и лечению различных заболеваний у детей Подмосковья. Новый комплекс позволит расширить программу выездов врачей в городские округа. Автомобиль оснащен современной медтехникой - клинико-диагностической лабораторией, здесь также оборудованы кабинеты акушера-гинеколога, отоларинголога, офтальмолога и педиатра. В год планируется проводить более 50 тыс. осмотров детского населения", - процитировали в пресс-службе первого зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову.